مراسل سانا: فرق الدفاع المدني تواصل عمليات البحث عن العالقين تحت أنقاض المبنى المنهار في حلب

أسواق مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي في أول أيام شهر رمضان المبارك
البدء بأعمال ترميم وتأهيل ساعة حماة في ساحة العاصي وسط المدينة
مديرية الصحة بدير الزور تنظم ورشة تدريبية حول طرق التعامل مع القدم السكرية
تشكل السيول في قرى ريف حمص الغربي جراء الهطولات المطرية
فلسطينيون يشيعون ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة
