مراسل سانا: فرق الدفاع المدني تواصل عمليات البحث عن العالقين تحت أنقاض المبنى المنهار في حلب تاريخ النشر: 2026/03/07 12:47 صباحًا اخر تحديث: 2026/03/07 12:47 صباحًا قائمة الصور 1/7 أسواق مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي في أول أيام شهر رمضان المبارك البدء بأعمال ترميم وتأهيل ساعة حماة في ساحة العاصي وسط المدينة مديرية الصحة بدير الزور تنظم ورشة تدريبية حول طرق التعامل مع القدم السكرية تشكل السيول في قرى ريف حمص الغربي جراء الهطولات المطرية فلسطينيون يشيعون ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:فرق الدفاع المدني مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك انطلاق الجولة الثانية من بطولة دمشق الدولية لفروسية قفز الحواجز مارس 7, 2026 مارس 7, 2026 ريال مدريد ينتزع فوزاً ثميناً من سيلتا فيغو في الدوري الإسباني لكرة القدم مارس 7, 2026 مارس 7, 2026 وفاة شاب وإصابة آخرين بانفجار لغمين في ريف اللاذقية مارس 7, 2026 مارس 7, 2026 البحرين تعلن تدمير 84 صاروخاً و147 مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني مارس 7, 2026 مارس 7, 2026