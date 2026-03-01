كتائب الهندسة في الجيش العربي السوري تواصل عملها لإزالة الألغام من منطقة الربيعة الأثرية بإدلب

قائمة الصور 1/5
حلب.. وقفة في ساحة كلية الطب البشري إحياءً لذكرى المظاهرة الكبرى ضد ممارسات النظام البائد
وزير الطاقة ومحافظ إدلب يلتقيان أهالي مخيمات الكمونة في ريف إدلب ويستمعان إلى احتياجاتهم
محافظ حمص يزور مطرانية الوادي في بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي ويلتقي المطران باسيليوس منصور
وفد من وزارة الزراعة يطلع على العملية الإنتاجية في شركة المراعي لإنتاج الحليب
بمناسبة ذكرى التحرير…انطلاق مسير شعبي من حي البياضة باتجاه حي الخالدية في حمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك