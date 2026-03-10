زراعة إدلب تنظم يوماً حقلياً حول العناية بأشجار الفستق الحلبي في خان شيخون

إدلب-سانا

نظمّت مديرية الزراعة في محافظة إدلب، بالتعاون والتنسيق مع مكتب الفستق الحلبي ودائرة زراعة خان شيخون اليوم الإثنين، يوماً حقلياً حول أهمية طلي سوق أشجار الفستق الحلبي بعجينة “بوردو” ورشها بالزيوت الشتوية، وذلك في أحد حقول مزارعي الفستق الحلبي بمدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.

وأوضح المهندس حيان حاج يوسف رئيس دائرة الشؤون الزراعية والوقائية في مديرية الزراعة بإدلب في تصريح لمراسل سانا، أن شهر آذار يعتبر أنسب وقت لطلاء سوق الأشجار بمحلول الكلس للقضاء على عدد كبير من الحشرات، منها حشرة “البسيلا” ولاحقاً حشرة “الكابنودوس”.

ودعا يوسف المزارعين إلى ضرورة استخدام هذا المحلول في حقولهم وخاصة في منطقة خان شيخون والمناطق المجاورة، نظراً لتعرضها لإهمال وممارسات النظام البائد سنوات طويلة، ما أدى لانتشار أعداد كبيرة من الحشرات كانت نادرة سابقاً.

وأشار المهندس سعيد العيسى رئيس قسم التخطيط والإرشاد والتدريب في مكتب الفستق الحلبي في تصريح مماثل، إلى أهمية اليوم الحقلي للمزارعين، كونه يعد بمثابة بيان عملي حول كيفية عملية تكليس سوق أشجار الفستق ورشها بالزيوت الشتوية المقواة، مبيناً أن محاور البيان تضمنت طريقة تحضير خلطة رش الأشجار وقوامها 25 كيلو غراماً من الكلس لكل مئة ليتر ماء، ومن واحد إلى اثنين كيلو غرام من كبريتات النحاس، إضافة إلى نصف كيلو إلى واحد كيلو غرام شبة أو غراء مادة لاصقة.

وبين العيسى أن أهمية هذا البيان تأتي من كونه جاء في التوقيت المناسب قبل انتصاف شهر آذار الجاري، وخروج الحشرات وخاصة البسيلا من طور البيات الشتوي، إضافة لكونه إحدى خطوات برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة حشرة الكابنودس.

وتضمن البيان تزويد الفلاحين بمعلومات مهمة، منها ضرورة تكليس منطقة العنق الجذري لمسافة من 10 إلى 15 سم تحت سطح التربة، لحماية الجذع من ضربات الشمس، والقضاء على أمات حشرة البسيلا، إضافة لمقاومة أمراض أعفان التاج والأمراض الفطرية الموجودة على بدن الأشجار.

بدورهم أشار عدد من مزارعي خان شيخون إلى أهمية اليوم الحقلي في تلقينهم معلومات ضرورية ومهمة لم تكن معروفة لديهم سابقاً للعناية بأشجار الفستق الحلبي، وأخرى معروفة تم تحديثها، كما صحّحت بعض المعلومات والمفاهيم الخاطئة والسائدة لدى الفلاحين من خلال البيان العملي، فضلاً عن تعريفهم بكيفية تحضير عجينة أو خلطة طلاء الأشجار بالنسب الصحيحة، إضافة إلى تعليمهم الطريقة الفعالة لعملية طلي جذوع الأشجار.

وثمن المزارعون هذه المبادرة كونها سلطت الضوء على أهمية تنفيذ عمليات المكافحة الشتوية لأشجار الفستق الحلبي، والتي تشمل طلي السوق بعجينة بوردو لحمايتها من الأمراض الفطرية، بالإضافة إلى رش الزيوت الشتوية للقضاء على بيض وفقس الحشرات الضارة التي تؤثر على إنتاجية الأشجار وجودة الثمار.