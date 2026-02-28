فرق الهندسة في الجيش السوري تواصل أعمال تأمين المواقع الأثرية في إدلب من الألغام ومخلفات الحرب تاريخ النشر: 2026/02/28 7:32 مساءً اخر تحديث: 2026/02/28 7:32 مساءً قائمة الصور 1/8 دمشق تتزين.. انتشار الفرح والسرور في شوارع مدينة دمشق الحرة افتتاح مسجد حمد المرهان في بلدة العتيبة بالغوطة الشرقية ضمن حملة “ريفنا بيستاهل” احتفالية النصر في إدلب حشود في ساحة السبع بحرات في الذكرى الأولى للتحرير وزير الصحة برفقة محافظي اللاذقية وإدلب يطلعون على المخيمات المتضررة بسبب السيول في خربة الجوز وفاة شاب وإصابة آخر من عمال معمل كونسروة بالمدينة الصناعية بعدرا جراء انفجار حراق داخل المعمل صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبالجيش العربي السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك قطر والكويت يؤكدان تسخير جميع الإمكانات لدعم أمن واستقرار المنطقة فبراير 28, 2026 فبراير 28, 2026 جلسة تدريبية في حلب حول أخطاء التفكير وأثرها على الحياة فبراير 28, 2026 فبراير 28, 2026 رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية فبراير 28, 2026 فبراير 28, 2026 لامين جمال يقود برشلونة لفوز كبير على فياريال بالدوري الإسباني فبراير 28, 2026 فبراير 28, 2026