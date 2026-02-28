فرق الهندسة في الجيش السوري تواصل أعمال تأمين المواقع الأثرية في إدلب من الألغام ومخلفات الحرب

دمشق تتزين.. انتشار الفرح والسرور في شوارع مدينة دمشق الحرة
افتتاح مسجد حمد المرهان في بلدة العتيبة بالغوطة الشرقية ضمن حملة “ريفنا بيستاهل”
احتفالية النصر في إدلب حشود في ساحة السبع بحرات في الذكرى الأولى للتحرير
وزير الصحة برفقة محافظي اللاذقية وإدلب يطلعون على المخيمات المتضررة بسبب السيول في خربة الجوز
وفاة شاب وإصابة آخر من عمال معمل كونسروة بالمدينة الصناعية بعدرا جراء انفجار حراق داخل المعمل
