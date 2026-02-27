سوق مدينة ببيلا بريف دمشق قُبيل الإفطار

أهالي عفرين يحتفلون بمناسبة إصدار الرئيس أحمد الشرع مرسوماً خاصاً يضمن حقوق الكرد وخصوصياتهم
جولة لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في مخيم الهول شرق الحسكة
معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية ماهر خلوف يتفقد الجسور في مدينة الرقة
فعالية شعبية بمدينة الحفة باللاذقية تأكيداًعلى الوحدة الوطنية، ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال
قبتان الجبل في ريف حلب.. القرية التي أطلقت الرصاصة الأولى في معركة “ردع العدوان”
