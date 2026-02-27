سوق مدينة ببيلا بريف دمشق قُبيل الإفطار تاريخ النشر: 2026/02/27 3:59 مساءً اخر تحديث: 2026/02/27 3:59 مساءً قائمة الصور 1/7 أهالي عفرين يحتفلون بمناسبة إصدار الرئيس أحمد الشرع مرسوماً خاصاً يضمن حقوق الكرد وخصوصياتهم جولة لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في مخيم الهول شرق الحسكة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية ماهر خلوف يتفقد الجسور في مدينة الرقة فعالية شعبية بمدينة الحفة باللاذقية تأكيداًعلى الوحدة الوطنية، ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال قبتان الجبل في ريف حلب.. القرية التي أطلقت الرصاصة الأولى في معركة “ردع العدوان” صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ريف دمشقمدينة ببيلا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك إعادة افتتاح مسجد النور ببلدة صيدا في ريف درعا الشرقي بعد تأهيله فبراير 27, 2026 فبراير 27, 2026 انهيار مبنى سكني في جسر الشغور دون وقوع إصابات فبراير 27, 2026 فبراير 27, 2026 “سؤال وجواب” برنامج في جامع النور بالرقة للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بشهر رمضان فبراير 27, 2026 فبراير 27, 2026 إفطار جماعي في مدينة دوما بريف دمشق لنحو 800 صائم فبراير 27, 2026 فبراير 27, 2026