صلاة التراويح في مسجد مصعب بن عمير بدمشق

قائمة الصور 1/3
حملة 1000 نبضة أمل تنجز نحو 400 عملية قثطرة قلبية مجانية في المشفى الوطني الجامعي بدمشق
وزارة التعليم العالي توضح آلية القبول الجامعي ومفاضلة ملء الشواغر للعام الدراسي 2025– 2026
وزير المالية السوري يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تطوير قطاع التأمين والشراكات
مدير الأمن العام في حلب يجري جولة تفقدية على الحواجز
رحلة علمية لطلاب كلية السياحة في جامعة دمشق للتعرف على المعالم الأثرية والتاريخية بإدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك