أسواق مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي في أول أيام شهر رمضان المبارك

فعالية شعبية بمدينة الحفة باللاذقية تأكيداًعلى الوحدة الوطنية، ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال
وصول المشاركين في مسير التحرير إلى ساحة الساعة الجديدة في مدينة حمص وسط استقبال شعبي حاشد
جامعة حلب في المناطق المحررة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من طلاب كلية الصيدلة
تجمع حاشد لأهالي حمص دعماً لقوات الأمن العام ووزارة الدفاع في عمليتها لبسط الأمن والاستقرار في مدينة جبلة وريفها
يلماز: تركيا تتابع بقلق استخدام تنظيم قسد المدنيين دروعاً بشرية
