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تظاهرات في باريس احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وسط انتشار أمني مكثف

IMG 5760 تظاهرات في باريس احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وسط انتشار أمني مكثف
تظاهرات في باريس احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة-باريس-سانا

باريس-سانا

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، وسط انتشار أمني واسع في أنحاء المدينة.

ونشرت السلطات الفرنسية عشرات الآلاف من عناصر الشرطة والأمن في أنحاء البلاد تحسباً لتجدد أعمال العنف خلال الاحتجاجات، في وقت يواصل فيه المتظاهرون المطالبة باتخاذ إجراءات لمعالجة الأوضاع المعيشية وتحسين الخدمات العامة.

وجاءت المظاهرة عقب احتجاجات شهدتها فرنسا في السابع عشر من تشرين الأول الجاري، ووصفت بالعنيفة، بمشاركة ناشطين من حركة “السترات الصفراء” وطلاب مدارس وجامعات ونقابات عمالية ومجموعات أخرى، رفضاً لارتفاع أسعار الوقود وتدهور الخدمات العامة.

IMG 5754 1 تظاهرات في باريس احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وسط انتشار أمني مكثف
IMG 5755 تظاهرات في باريس احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وسط انتشار أمني مكثف
IMG 5758 تظاهرات في باريس احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وسط انتشار أمني مكثف
IMG 5759 1 تظاهرات في باريس احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وسط انتشار أمني مكثف
IMG 5761 1 تظاهرات في باريس احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وسط انتشار أمني مكثف
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