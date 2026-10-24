تظاهرات في باريس احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وسط انتشار أمني مكثف

باريس-سانا

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، وسط انتشار أمني واسع في أنحاء المدينة.

ونشرت السلطات الفرنسية عشرات الآلاف من عناصر الشرطة والأمن في أنحاء البلاد تحسباً لتجدد أعمال العنف خلال الاحتجاجات، في وقت يواصل فيه المتظاهرون المطالبة باتخاذ إجراءات لمعالجة الأوضاع المعيشية وتحسين الخدمات العامة.

وجاءت المظاهرة عقب احتجاجات شهدتها فرنسا في السابع عشر من تشرين الأول الجاري، ووصفت بالعنيفة، بمشاركة ناشطين من حركة “السترات الصفراء” وطلاب مدارس وجامعات ونقابات عمالية ومجموعات أخرى، رفضاً لارتفاع أسعار الوقود وتدهور الخدمات العامة.