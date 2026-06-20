العربية للطيران الإماراتية تبدأ تشغيل رحلات مباشرة بين الشارقة وحلب ‏تموز المقبل

حلب-سانا
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري أن شركة العربية للطيران الإماراتية تبدأ تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين الشارقة وحلب، اعتباراً من الرابع من شهر تموز المقبل.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الربط الجوي بين سوريا والإمارات، وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين، بما ينعكس إيجاباً على حركة التنقل والتواصل بينهما.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أمس الجمعة، أن شركة طيران دان إير الرومانية ستبدأ اعتباراً من الأول من تموز القادم تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين بوخارست وحلب.
وكان مطار دمشق الدولي استقبل في شهر تموز من عام 2025 الماضي أولى رحلات شركة العربية للطيران الإماراتية القادمة من مطار الشارقة الدولي، ضمن خطوة تعزز حركة الملاحة الجوية بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة.