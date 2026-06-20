العربية للطيران الإماراتية تبدأ تشغيل رحلات مباشرة بين الشارقة وحلب ‏تموز المقبل

حلب-سانا‏

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري أن شركة العربية للطيران ‏الإماراتية تبدأ تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين الشارقة وحلب، اعتباراً من الرابع ‏من شهر تموز المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الربط الجوي بين ‏سوريا والإمارات، وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين، بما ينعكس إيجاباً على حركة ‏التنقل والتواصل بينهما.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أمس الجمعة، أن شركة ‏طيران دان إير الرومانية ستبدأ اعتباراً من الأول من تموز القادم تشغيل رحلاتها ‏المنتظمة والمباشرة بين بوخارست وحلب.

وكان مطار دمشق الدولي استقبل في شهر تموز من عام 2025 الماضي أولى رحلات ‏شركة العربية للطيران الإماراتية القادمة من مطار الشارقة الدولي، ضمن خطوة تعزز ‏حركة الملاحة الجوية بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة.‏