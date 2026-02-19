جامع خالد بن الوليد في حمص بعد تزيينه بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك

حملة (عائدون) تُسيّر أولى قوافلها من مدينة إعزاز في الشمال السوري لإعادة الأهالي إلى مناطقهم
أسواق حلب تزدهر من جديد بعد تحرير المدينة من النظام المجرم
فعالية التبرع لصندوق التنمية السوري في طرطوس لليوم الثالث على التوالي
دوريات الضابطة الجمركية تبدأ انتشارها على الطرقات الرئيسية في مختلف مناطق الجمهورية العربية السورية.
بعد انتهاء أعمال الترميم .. مديرية أوقاف إدلب تفتتح جامع الروضة في خان شيخون، والذي تعرض للتخريب جراء قصف النظام البائد
