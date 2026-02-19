جامع خالد بن الوليد في حمص بعد تزيينه بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك تاريخ النشر: 2026/02/19 12:43 صباحًا اخر تحديث: 2026/02/19 9:50 صباحًا قائمة الصور 1/5 حملة (عائدون) تُسيّر أولى قوافلها من مدينة إعزاز في الشمال السوري لإعادة الأهالي إلى مناطقهم أسواق حلب تزدهر من جديد بعد تحرير المدينة من النظام المجرم فعالية التبرع لصندوق التنمية السوري في طرطوس لليوم الثالث على التوالي دوريات الضابطة الجمركية تبدأ انتشارها على الطرقات الرئيسية في مختلف مناطق الجمهورية العربية السورية. بعد انتهاء أعمال الترميم .. مديرية أوقاف إدلب تفتتح جامع الروضة في خان شيخون، والذي تعرض للتخريب جراء قصف النظام البائد صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:جامع خالد بن الوليد في حمص مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الإدارة المحلية والبيئة تستعرض أعمالها وأهدافها المستقبلية في ورشة عمل بدمشق فبراير 19, 2026 فبراير 19, 2026 الرئيس الشرع يعقد اجتماعاً لبحث واقع المخيمات وتأهيل البنية التحتية في المدن المتضررة فبراير 19, 2026 فبراير 19, 2026 سوريا ترحب بقرار كندا رفع العقوبات وتعدّه خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون فبراير 19, 2026 فبراير 19, 2026 مهرجان رمضان الخير يقدّم عروضاً مخفّضة في اللاذقية لدعم الأسر فبراير 19, 2026 فبراير 19, 2026