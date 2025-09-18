لقطات جوية ليلية لمدينة إدلب

فرق الدفاع المدني تواصل جهودها لإخماد الحرائق في رأس البسيط والنبعين بريف اللاذقية
القوات الجوية في إدارة العمليات العسكرية تشارك في عملية تمشيط منطقة جبلة من فلول ميليشيات الأسد
احتفال شعبي حاشد في دير الزور بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية المباركة
رئيس وأعضاء مجلس محافظة حلب يطلعون على الواقع الخدمي في عفرين
القنصل التركي بحلب ومسؤول الهلال الأحمر التركي لمخيمات إدلب يطلعان على الواقع الإنساني للمهجرين بالشمال
