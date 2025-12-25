قداس عيد الميلاد في كنيسة دير اللاتين في قطاع غزة لأول مرة منذ عامين

قائمة الصور 1/4
الموسم الصيفي في نادي النضال الرياضي بدمشق.. إقبال ملفت ومواهب منتظرة
تجمّع شعبي حاشد في حماة رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية وتأكيداً على وحدة وسيادة سوريا
استمرار عناصر النظام البائد بتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة والعهد التي بحوزتهم بأحد مراكز حمص
مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
مديرية أمن ريف دمشق تطلق حملة أمنية استهدفت خلايا تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك