الطوائف المسيحية في سوريا تحتفل بعيد الميلاد المجيد بإقامة الصلوات والقداديس

جولة لفرق الرقابة التموينية على أسواق مدينة أريحا بإدلب لضبط الأسعار مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك
فعالية التبرع لصندوق التنمية السوري في طرطوس لليوم الثالث على التوالي
المئات من عناصر النظام البائد يتوافدون إلى مراكز التسوية في محافظة القنيطرة لتسوية أوضاعهم
تجمع الأهالي في حديقة التحرير لحضور فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”
إجراء امتحان مقرر الكيمياء لطلاب السنة التحضرية للفصل الدراسي الأول بجامعة اللاذقية وقوى الأمن الداخلي تؤمن سير العملية الامتحانية
