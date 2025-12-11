من احتفالات أهالي حماة في ساحة العاصي عقب التصويت بإلغاء قانون قيصر

قائمة الصور 1/3
مشاهد من العرض البصري لطائرات الدرون في ساحة الجندي المجهول بدمشق احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا
فعالية توعوية في مشفى السقيلبية الوطني حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي
وزارة الداخلية تفعّل فرع شرطة النجدة في محافظة إدلب لتقديم العون والمساعدة للأهالي
أعضاء الهيئة الناخبة يصوتون في انتخابات مجلس الشعب بمدينة دوما في ريف دمشق
أهالي منبج يؤكدون تأييدهم للقيادة السورية، ودعمهم لعمليات وزارة الدفاع والأمن العام ضد الخارجين عن القانون على كامل الأراضي السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك