احتفالات أبناء الجالية السورية في النمسا بذكرى تحرير سوريا

احتفالات أهالي طرطوس بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
من مشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة مكة المكرمة
وفد العدالة الانتقالية يلتقي ناجين وذوي الضحايا في برلين لبحث آليات العدالة وجبر الضرر
إخماد حريق اندلع في أحراش قرية دير شميل بريف حماة الغربي
لقطات لـ سانا من داخل مصرف سوريا المركزي… عمل دؤوب لخدمة المواطنين وتلبية طلباتهم
