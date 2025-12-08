احتفالات شعبية في ساحة السبع بحرات بمدينة إدلب بمناسبة ذكرى تحرير سوريا منذ 5 دقائق قائمة الصور 1/3 توزيع 100 ألف غرسة زيتون على مزراعي إدلب ضمن حملة “معاً لنعيد إدلب خضراء” وصول قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من قطر والأردن إلى إزرع بريف درعا الشرقي رسومات جدارية في محمبل وأريحا بريف إدلب تجسد ذكرى تحرير سوريا حضور شعبي للعرض العسكري الذي نظمته وزارة الدفاع “البوظة السراقبية”.. طقس اجتماعي وذاكرة الطفولة تعود لسراقب بريف إدلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبذكرى التحرير والنصر مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 7 أجواء الاحتفالات في مدينة دير الزور في الذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ دقيقة واحدة الرئيس الشرع: نهاية المعركة مع النظام البائد بداية لمعركة البناء والعمل منذ 4 دقائق 3 احتفالات شعبية في ساحة السبع بحرات بمدينة إدلب بمناسبة ذكرى تحرير سوريا منذ 5 دقائق 8 أجواء الاحتفالات في ساحة العاصي بمدينة حماة في الذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 5 دقائق