احتفالات شعبية في ساحة السبع بحرات بمدينة إدلب بمناسبة ذكرى تحرير سوريا

قائمة الصور 1/3
توزيع 100 ألف غرسة زيتون على مزراعي إدلب ضمن حملة “معاً لنعيد إدلب خضراء”
وصول قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من قطر والأردن إلى إزرع بريف درعا الشرقي
رسومات جدارية في محمبل وأريحا بريف إدلب تجسد ذكرى تحرير سوريا
حضور شعبي للعرض العسكري الذي نظمته وزارة الدفاع
“البوظة السراقبية”.. طقس اجتماعي وذاكرة الطفولة تعود لسراقب بريف إدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك