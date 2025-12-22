مديرية الزراعة في إدلب تطلق حملة تشجيرضمن مبادرة “لنعيد إدلب خضراء” بالتعاون مع الدفاع المدن

المجلس السوري الفرنسي ينظم حفلاً تكريمياً في باريس بمناسبة انتصار الثورة السورية المباركة
رفع علم الجمهورية العربية السورية على برج الصبي بمدينة بانياس في طرطوس
حريق واسع في جبل الأكراد بريف اللاذقية وفرق الدفاع المدني والإطفاء تعمل على إخماده
الأمن الداخلي يعثر على مستودعات تحتوي أسلحة متنوعة وقذائف وذخائر في عدد من قرى ريف السويداء
حفل تخريج طلاب الدفعة الخامسة من كلية الطب البيطري في جامعة إدلب وذلك على مدرج كلية التربية الجديد
