احتفال أبناء الجالية السورية في العاصمة الروسية موسكو بذكرى التحرير منذ 3 دقائق قائمة الصور 1/3 قبيل عيد الأضحى المبارك… انتشار عناصر الأمن الداخلي في الساحات والطرق الرئيسية المؤدية للأسواق في مدينة حمص لضمان الأمن وحماية الأهالي ماذا قال أهالي دمشق عن الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية؟ مستشفى حلب الجامعي يواصل تحديث بنيته التحتية وتطوير خدماته الطبية المقدمة للأهالي قسم شرطة الجميلية في حلب يواصل عمله بتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها ضمن مهرجان التحرير.. حضور لمنظمات تطوعية في مدينة المعارض القديمة بدمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الجالية السوريةعيد التحريرموسكو مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 3 احتفال أبناء الجالية السورية في العاصمة الروسية موسكو بذكرى التحرير منذ 3 دقائق 3 فوج مار أفرام السرياني البطريركي الكشفي بدمشق وفرقة كشاف سوريا يشاركون في احتفالات عيد التحرير منذ 5 دقائق 3 من احتفال الجالية السورية في سويسرا بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير في مدينة زيوريخ منذ 10 دقائق 2 تجمع حشود من أهالي حي الميدان بدمشق لانطلاق مسير باتجاه ساحة الأمويين منذ 14 دقيقة