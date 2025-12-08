احتفال أبناء الجالية السورية في العاصمة الروسية موسكو بذكرى التحرير

قائمة الصور 1/3
قبيل عيد الأضحى المبارك… انتشار عناصر الأمن الداخلي في الساحات والطرق الرئيسية المؤدية للأسواق في مدينة حمص لضمان الأمن وحماية الأهالي
ماذا قال أهالي دمشق عن الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية؟
مستشفى حلب الجامعي يواصل تحديث بنيته التحتية وتطوير خدماته الطبية المقدمة للأهالي
قسم شرطة الجميلية في حلب يواصل عمله بتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها
ضمن مهرجان التحرير.. حضور لمنظمات تطوعية في مدينة المعارض القديمة بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك