منظمة SAMS تبدأ بتنفيذ ورشات تدريبية للأطباء في مشفيي دير الزور والشهيد أحمد هويدي

الأمن العام ينفذ حملة أمنية في بلدة معربة بريف درعا الشرقي
مديرية التربية والتعليم بحلب تبدأ إعادة تأهيل مدرسة عنجارة بريف حلب الغربي
بحضور شعبي.. رفع علم سوريا الحرة في ساحة دوار الجامعة عند مدخل مدينة اللاذقية
أداء صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة قطنا بريف دمشق
إزالة الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة التي وضعها النظام البائد أمام “فرع فلسطين” بدمشق وتسهيل حركة الآليات والمركبات أمام السائقين
