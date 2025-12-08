فوج مار أفرام السرياني البطريركي الكشفي بدمشق وفرقة كشاف سوريا يشاركون في احتفالات عيد التحرير

قائمة الصور 1/3
لقطات من فعالية إحياء ذكرى مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد في الغوطة الشرقية
جامع بني أمية الكبير بدمشق… صلاة الجمعة وفرحة التحرير
مكتب العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام حلب ينظم جلسة حوارية مع عدد من النشطاء والإعلاميين لبحث الواقع الإعلامي في المحافظة
انتشار قوى الأمن العام في قرية بارمايا بريف بانياس لضبط الأمن وتأمين عودة السكان إليها
فرحة الأطفال في دمشق بالمشاركة في احتفالات ذكرى التحرير ومشاهدة العرض العسكري لوزارة الدفاع
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك