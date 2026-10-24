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أستون فيلا يكبد مانشستر سيتي خسارته الأولى في الدوري الإنكليزي

photo 2026 10 24 17 14 01 أستون فيلا يكبد مانشستر سيتي خسارته الأولى في الدوري الإنكليزي
من مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي

برمنغهام-سانا

فاز أستون فيلا على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ملحقاً به خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.

وافتتح أستون فيلا التسجيل عبر مهاجمه نيكولاس جاكسون في الدقيقة السادسة، وأدرك مانشستر سيتي التعادل عبر إيرلينغ هالاند في الدقيقة 52، وعاد جاكسون ليمنح أستون فيلا هدف التقدم مجدداً في الدقيقة 60، ليحسم نتيجة المباراة لصالح فريقه.

وتُعد هذه الخسارة الأولى لمانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية.

وبهذه النتيجة تجمّد رصيد مانشستر سيتي عند 21 نقطة في صدارة الترتيب، بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس.

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