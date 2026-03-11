لقطات تظهر جمال الطبيعة في وادي الأشعري بدرعا مع حلول الربيع

قائمة الصور 1/3
جولة وفد وزارة الدفاع المُشارك في معرض “IDEF 2025” للصناعات الدفاعية المقام في تركيا
بدء عودة حركة الأسواق والحياة الطبيعية إلى مدينة جبلة بريف اللاذقية بعد تمشيطها من فلول النظام البائد وبسط الأمان في جميع أحيائها
مهلة للمستثمرين في عدرا الصناعية حتى نهاية الشهر الجاري لتجديد رخص البناء
حظر تجول في أحياء حمص الجنوبية مع انتشار أمني واسع لاحتواء التوتر بعد جريمة قتل رجل وزوجته
لقطات تُظهر آثار الاعتداءات الإجرامية التي نفذها فلول النظام البائد ضد المدنيين أثناء مرورهم على طريق طرطوس اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك