المشاركون في مسير التحرير على الدراجات الهوائية يغادرون مدينة حمص باتجاه دمشق.

أهالٍ من دمشق يؤكدون أن الحوار الوطني السوري وحده يبني سوريا الجديدة
10 حافلات برفقة سيارات إسعاف تدخل إلى السويداء لإجلاء دفعة من المدنيين
الرئيس الشرع يترأس اجتماعاً موسعاً للحكومة ويصدر توجيهات لتعزيز التنسيق الوطني
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 9 من تشرين الثاني 2025
أهالي منبج يؤكدون تأييدهم للقيادة السورية، ودعمهم لعمليات وزارة الدفاع والأمن العام ضد الخارجين عن القانون على كامل الأراضي السورية
