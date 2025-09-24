وفد اتحاد عمال الكويت يزور دمشق.. تعاون نقابي عربي لدعم العمال السوريين

دمشق-سانا

استقبل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، فواز الأحمد، وفداً من اتحاد عمال الكويت برئاسة السكرتير العام ناصر العازمي في مقر الاتحاد العام بدمشق حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون النقابي العربي وتطوير آليات دعم العمال السوريين داخل البلاد وخارجها.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان واقع العمل النقابي في سوريا، والتحديات التي تواجه العمال السوريين في دول الخليج والدول المجاورة، مؤكدين أهمية التنسيق العربي لحماية حقوقهم وتسهيل عودتهم إلى جانب تبادل الخبرات وتنظيم ورش تدريبية مشتركة.

وفي تصريح لـ سانا، أكد فواز الأحمد أهمية زيارة الوفد الكويتي إلى دمشق، لكونها أول زيارة نقابية عربية بعد سنوات من الانقطاع، مشيراً إلى أنها تعكس روح التضامن العربي وتدعم توجه الاتحاد العام نحو الانفتاح على المحيطين العربي والدولي، لنقل صوت العمال السوريين إلى المنابر الإقليمية والدولية.

“مؤتمر إقليمي في دمشق “

كما أشار الأحمد إلى استعداد الاتحاد العام لاستضافة مؤتمر إقليمي تنظمه منظمة العمل الدولية في دمشق بتاريخ 16 الشهر القادم، بمشاركة وزراء العمل والخارجية من دول الجوار، بهدف وضع رؤية متكاملة للعمال، وإطلاق برامج تدريبية وخلق فرص عمل جديدة ضمن اتفاقيات تعاون إقليمي.

“دعم الحركة النقابية السورية”

من جهته، أوضح ناصر العازمي في تصريح لـ سانا أن زيارة وفد اتحاد عمال الكويت تأتي في إطار دعم الحركة النقابية السورية وتعزيز التعاون العربي، مشيداً بدور اتحاد عمال سوريا كركيزة أساسية للعمل النقابي في المنطقة، ومؤكداً أهمية تبادل الخبرات وتطوير مهارات العاملين بما يواكب التحولات في سوق العمل العربي.

“سوريا تقدم نموذجاً متجدداً للاستقرار والانفتاح”

بدوره، وصف المستشار في اتحاد عمال الكويت، محمد العرادة في تصريح مماثل، الزيارة بأنها محطة تاريخية في مسار التضامن النقابي العربي، مشيراً إلى أن سوريا تقدم نموذجاً متجدداً للاستقرار والانفتاح، يستحق أن يُبرز إعلامياً، ومؤكداً اعتزاز الاتحاد الكويتي بكونه أول اتحاد عربي يوقع بروتوكول تعاون رسمياً مع سوريا دعماً للحركة النقابية السورية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الانفتاح النقابي العربي وتطوير العمل المشترك، بما يسهم في استعادة الدور السوري في المنظومة العمالية الإقليمية، ويعكس توجه الاتحادات الخليجية نحو دعم سوريا في مرحلة إعادة البناء والتعافي.