لقطات جوية لأجواء الاحتفال في ساحة العاصي بمدينة حماة بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

انتشار عناصر الأمن العام في محيط قلعة حلب لضمان أمن وسلامة الأهالي في أول أيام عيد الفطر المبارك
استعدادات أهالي مدينة سلمية بريف حماة لاستقبال عيد الأضحى المبارك
استمرار أفران حلب بالعمل على مدار الساعة لتأمين الخبز للمواطنين
توزيع سلال غذائية للأسر الفقيرة في مدينة الكسوة
مديرية الصحة في طرطوس تنظم ندوة تعريفية حول حملة تعزيز اللقاح الروتيني ‏عند الأطفال
