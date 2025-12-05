انتشار أمني في محيط ساحة العاصي بحماة لتأمين المشاركين بالاحتفال بمرور عام على تحرير المدينة

قائد شرطة إدلب المقدم ماهر هلال يفتتح مخفر جوزف بريف إدلب الجنوبي
لقطات لسيارة الشرطة التي انفجرت بعبوة ناسفة في مدينة بانياس واقتصار الأضرار على الماديات
اليوم العاشر من مهرجان “ربيع حماة”، حركة تسوق نشطة مع حلول العام الدراسي
دخول قافلة المساعدات الإغاثية والغذائية إلى السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني
من المباراة الودية بين ناديي الأهلي وعربين على استاد إدلب البلدي
