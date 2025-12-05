انتشار أمني في محيط ساحة العاصي بحماة لتأمين المشاركين بالاحتفال بمرور عام على تحرير المدينة منذ 29 دقيقة قائمة الصور 1/6 قائد شرطة إدلب المقدم ماهر هلال يفتتح مخفر جوزف بريف إدلب الجنوبي لقطات لسيارة الشرطة التي انفجرت بعبوة ناسفة في مدينة بانياس واقتصار الأضرار على الماديات اليوم العاشر من مهرجان “ربيع حماة”، حركة تسوق نشطة مع حلول العام الدراسي دخول قافلة المساعدات الإغاثية والغذائية إلى السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني من المباراة الودية بين ناديي الأهلي وعربين على استاد إدلب البلدي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:انتشار أمنيساحة العاصي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك توافد الأهالي إلى ساحة العاصي في مدينة حماة للمشاركة بالاحتفال بمناسبة مرور عام على التحرير منذ 3 دقائق تحليق طيران شراعي في سماء مدينة إدلب ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى التحرير والنصر منذ 7 دقائق انتشار أمني في محيط ساحة العاصي بحماة لتأمين المشاركين بالاحتفال بمرور عام على تحرير المدينة منذ 15 دقيقة 4 وصول المشاركين في “مسير التحرير” على الدراجات الهوائية إلى ريف حلب الغربي منذ 22 دقيقة