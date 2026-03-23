التربية والتعليم تمدد التسجيل لامتحانات الشهادات العامة حتى 2 نسيان القادم

دمشق-سانا

مددت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، فترة التسجيل لامتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2026 للطلاب النظاميين والمتقدمين بصفة دراسة حرة حتى يوم الخميس 2-4-2026 بما يضمن عدم حرمان أي طالب من التسجيل.

وسمحت الوزارة في تعميمها الذي تلقت سانا نسخة منه، للطلبة مكتومي القيد، والطلبة العائدين من خارج القطر الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات معادلة شهاداتهم بالتسجيل في امتحانات الشهادات العامة بشكل شرطي، ريثما يتم استكمال الوثائق والإجراءات المطلوبة أصولاً.

وأكدت الوزارة في تعميمها على مضمون التعميم رقم /1893/ تاريخ 2025/11/23 المتضمن السماح للطلبة المعاقبين إدارياً بعقوبة الحرمان من التقدم لامتحانات الشهادات العامة بالتسجيل والتقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي 2026م، أياً كانت طبيعة العقوبة الامتحانية المفروضة بحقهم، وذلك مراعاة لمصلحتهم التعليمية، وإتاحة الفرصة لهم لتصويب مسارهم الدراسي.

ووجهت الوزارة مديرياتها بالمحافظات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات أصولية لتنفيذه، وتيسير التسجيل للطلبة المشمولين بأحكامه بما يحقق الغاية المرجوة، ويكفل حسن سير العملية الامتحانية في إطار من العدالة والانضباط، ويعزز ثقة الطلبة بالمؤسسة التربوية ودورها.

ولفتت الوزارة إلى أن التعميم جاء حرصاً على صون حق كل طالب في التعليم، وانطلاقاً من مبدأ العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين الطلبة، ومراعاة لظروفهم الإنسانية والتعليمية مما يمكنهم من التقدم لامتحانات الشهادات العامة.

ومددت وزارة التربية والتعليم، في الخامس من آذار الجاري، فترة التسجيل لامتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2026 للطلاب النظاميين والمتقدمين بصفة دراسة حرة حتى يوم الخميس الموافق لـ19-3-2026.