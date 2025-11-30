معاون وزير الأوقاف للشؤون الدينية ووفد من الوزارة يشاركون في تقديم واجب العزاء بشهداء بيت جن

المحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب يتفقد أوضاع نزلاء سجن دمشق المركزي
وزارة التربية والتعليم تقيم ورشة عمل حول إعادة الهيكلية الإدارية
(إفطار صائم)… مبادرة لتوزيع 200 وجبة إفطار في ريف ‏دمشق
فرق الدفاع المدني السوري تعمل على إخماد حريق حراجي اندلع بين مشروع دمر وقصر الشعب بدمشق
التجهيزات الأخيرة قبل انطلاق حملة “السويداء منا وفينا” في بلدة الصورة الكبرى بريف المحافظة
