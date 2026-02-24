إفطار جماعي لنحو 500 عائلة في قرية الزهور السكنية للنازحين بجبل كللي في ريف إدلب الشمالي

مشفى السويداء الوطني مستمر بتقديم خدماته الإسعافية والعلاجية للأهالي خلال عطلة عيد الفطر المبارك
فرق الدفاع المدني تواصل عملها للسيطرة على الحرائق في تلة تشالما بمحيط بلدة كسب
صور جوية لمخيم كرم الزيتون بمدينة أعزاز في ريف حلب بعد ليلة ماطرة.
لقطات من داخل جناح الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) في معرض دمشق الدولي للكتاب
لقطات جوية لمدينة بانياس في ريف طرطوس
