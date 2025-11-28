فعاليات شعبية في مدينة دمشق تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال منذ 5 دقائق قائمة الصور 1/9 تجمع جماهيري لأهالي مدينة منبج في ريف حلب احتفالاً بذكرى الثورة السورية المباركة الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 26 من تشرين الأول 2025 الأمن العام ينفذ حملة أمنية في حي المهاجرين بمدينة حمص قوات الأمن تنتشر في مدينة بانياس لحفظ استقرار المدينة والحفاظ على السلم الأهلي وقفة في ساحة الحجاز بدمشق للمطالبة بكشف مصير المفقودين صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك دراسة: لقاحات mRNA واعدة في حماية العضلات من أضرار لدغات الثعابين منذ 35 ثانية 4 فعالية شعبية في مدينة بصرى الشام بمناسبة ذكرى انطلاق معركة “ردع العدوان” منذ 43 ثانية باحثون يطوّرون تقنية ضوئية لرصد آلية شحن الجسيمات في الهواء وفهم الشرارة الأولى للبرق منذ 4 دقائق 9 فعاليات شعبية في مدينة دمشق تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال منذ 5 دقائق