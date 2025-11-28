فعاليات شعبية في مدينة دمشق تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال

تجمع جماهيري لأهالي مدينة منبج في ريف حلب احتفالاً بذكرى الثورة السورية المباركة
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 26 من تشرين الأول 2025
الأمن العام ينفذ حملة أمنية في حي المهاجرين بمدينة حمص
قوات الأمن تنتشر في مدينة بانياس لحفظ استقرار المدينة والحفاظ على السلم الأهلي
وقفة في ساحة الحجاز بدمشق للمطالبة بكشف مصير المفقودين
