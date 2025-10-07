لقطات من مكان سقوط قذائف الهاون التي استهدفت بها قوات قسد حي سيف الدولة في مدينة حلب منذ 5 دقائق قائمة الصور 1/3 انطلاق أولى الطائرات الزراعية من مطار النيرب بحلب لمكافحة الآفات وحماية المحاصيل وقفة أمام نقابة المهندسين في حلب تأكيداً على ضرورة ملاحقة فلول النظام البائد ومحاسبة كل من يزعزع أمن واستقرار البلاد معرض التراث الإعلامي على هامش حفل الانطلاقة الجديدة للوكالة العربية السورية للأنباء آثار الدمار في المشفى الوطني بمدينة الحولة بريف حمص جراء قصف النظام البائد وزارة الداخلية: بعد البحث والتحرّي، تمكّنت قوّات الأمن العام في منطقة كفر عبد بريف حمص الشمالي من ضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر هاون الوسوم:حلبسيف الدولة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 3 لقطات من مكان سقوط قذائف الهاون التي استهدفت بها قوات قسد حي سيف الدولة في مدينة حلب منذ 5 دقائق 7 انتشار قوى الأمن الداخلي في حي الميدان بمحافظة حلب لتأمين الأهالي والحفاظ على الأمن والاستقرار منذ 8 دقائق السياحة السورية تكرم طهاة من وزارة الدفاع بعد إنهاء دورة تدريبية في الطهي الشامل منذ 3 ساعات محافظ حلب: نسعى مع الأطراف المعنية إلى التهدئة ووقف الاشتباكات منذ 3 ساعات النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: