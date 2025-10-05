أجواء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشعب في مركز مدينة الباب بريف حلب منذ دقيقتان قائمة الصور 1/6 فرق الدفاع المدني بالتعاون مع مؤسسة E-clean تواصل أعمال المرحلة الثانية من إعادة تأهيل الكورنيش الرئيسي في مدينة دير الزور بالصور.. انتشار عناصر شرطة المرور في حماة لضمان أمن وسلامة المواطنين الجامع العُمري في درعا.. أيقونة الثورة ضد النظام البائد. لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري تعلن قائمة اللجان الفرعية النهائية إعادة تأهيل 7 مدارس في حلب وافتتاحها رسمياً بدعم من جمعية مداد المعرفة الوسوم:انتخابات مجلس الشعبحلبمجلس الشعب السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 6 أجواء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشعب في مركز مدينة الباب بريف حلب منذ دقيقتان 4 أعضاء الهيئة الناخبة في مركز الحفة الانتخابي بريف اللاذقية يدلون بأصواتهم بانتخابات مجلس الشعب منذ 5 دقائق أعضاء الهيئة الناخبة يصوتون لاختيار أعضاء مجلس الشعب في مركز قطنا الانتخابي بريف دمشق منذ 10 دقائق انتشار قوى الأمن الداخلي في مدينة إزرع لتأمين انتخابات مجلس الشعب منذ 20 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: