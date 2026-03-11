صيانة 1000 مقعد مدرسي لتوزيعها على المدراس في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي تاريخ النشر: 2026/03/11 2:04 مساءً اخر تحديث: 2026/03/11 2:04 مساءً قائمة الصور 1/5 مشاهد لدخول رتل من وحدة A1 التابعة لوزارة الداخلية إلى مدينة الطبقة بريف الرقة من الجو أجواء ليلية ممزوجة بأضواء الفرح في معرض دمشق الدولي الرئيس الشرع يستقبل وفداً أمريكياً برئاسة المبعوث الخاص باراك قبيل عيد الأضحى.. زحمة الأسواق واستعدادات الأهالي ترسم أجواء العيد في دمشق موجة من الصقيع تضرب ريف اللاذقية الشمالي في ظل الحالة الجوية السائدة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الرقةصيانة 1000 مقعد مدرسي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك تصعيد صاروخي متعدد الجبهات يرفع مستوى التوتر الإقليمي في اليوم الـ12 للحرب مارس 11, 2026 مارس 11, 2026 دائرة تربية الخيول في زراعة حمص تكثف جهودها لدعم الخيل العربية الأصيلة مارس 11, 2026 مارس 11, 2026 مبادرة شعبية في درعا لدعم مرضى السرطان وتخفيف أعباء العلاج مارس 11, 2026 مارس 11, 2026 مؤسسة إكثار البذار تبدأ زراعة 813 بيتاً شبكياً في طرطوس لإنتاج بذار البطاطا مارس 11, 2026 مارس 11, 2026