آخر التحضيرات في ساحات معرض دمشق الدولي وأجنحته استعداداً ليوم الافتتاح. منذ 34 ثانية قائمة الصور 1/7 احتفالات النصر في ساحة السبع بحرات بمدينة إدلب 90 عائلة من أهالي بلدة التريمسة في ريف حماة يغادرون مخيمات أطمة شمال سوريا عائدين إلى منازلهم وزارة الأوقاف تواصل أعمال إعادة تأهيل جامع الصافي بمدينة سراقب في محافظة إدلب شرطة المزة الغربي بدمشق تلقي القبض على عصابة تمتهن أعمال السرقة والاتجار بالمخدرات وترويجها ضمن أجواء الاحتفال بالذكرى الـ 14 للثورة السورية.. مسير للكشاف يجوب شوارع مدينة حمص الوسوم:معرض دمشق الدولي