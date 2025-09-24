تجمع أهالي دمشق في ساحة الأمويين أثناء إلقاء الرئيس أحمد الشرع كلمته في نيويورك

قائمة الصور 1/6
قوات من إدارة العمليات العسكرية تنتشر في ساحة الأمويين بدمشق وسط أجواء من الهدوء والأمان
مديرية أوقاف إدلب تفتتح جامع الحصري في معرة النعمان بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة
انتشار قوى الأمن العام في شوارع اللاذقية وأسواقها لضمان الأمن مع اقتراب حلول عيد الفطر
أرتال لقوات الأمن العام في مدينة إعزاز شمال حلب تستعد للتوجه إلى منطقة جبلة وريفها، ضمن التعزيزات التي دفعت بها وزارة الداخلية
تجمع حاشد لأهالي حمص دعماً لقوات الأمن العام ووزارة الدفاع في عمليتها لبسط الأمن والاستقرار في مدينة جبلة وريفها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك