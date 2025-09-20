التحضيرات الأخيرة لحملة “ريفنا بيستاهل” في مدينة المعارض بدمشق

قائمة الصور 1/3
دوريات التموين في مدينة حماة تكثف جولاتها الرقابية على عمل الأفران لضمان جودة الخبز
إدلب تغمرها أجواء الفرح في ثالث أيام عيد الفطر المبارك
مديرية الخدمات الفنية في دير الزور تواصل صيانة وترميم الجسر الترابي المدمَّر الواصل بين ضفتَي نهر الفرات
استمرار فعاليات مهرجان “ربيع حماة” لليوم السادس وسط إقبال كبير من الأهالي
مهجرون سوريون يعودون إلى وطنهم عبر معبر باب الهوى بعد تحرير سوريا من النظام البائد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك