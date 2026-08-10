الحرفي رؤوف بيطار من اللاذقية يجمع في ورشته بين الفن والحرفة تاريخ النشر: 2026/08/10 1:04 مساءً اخر تحديث: 2026/08/10 1:04 مساءً قائمة الصور 1/5 لقطات جوية ليلية لمدينة حمص معرض التراث الإعلامي على هامش حفل الانطلاقة الجديدة للوكالة العربية السورية للأنباء جهود حكومية ومجتمعية لإعادة تأهيل مراكز صحية بريف اللاذقية الدفاع المدني السوري يخمد حرائق دير ماما بالحفة ويبدأ بعمليات التبريد زوار من مختلف الأجيال في معرض دمشق الدولي للكتاب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الحرفي رؤوف بيطاراللاذقية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك ورشة تدريبية في جامعة حمص حول مهارات إعداد عروض مشاريع التخرج أغسطس 10, 2026 أغسطس 10, 2026 بحث جاهزية الأبنية المدرسية في الحسكة استعداداً للعام الدراسي الجديد أغسطس 10, 2026 أغسطس 10, 2026 باحثون يكشفون آلية تحدد تحول خلايا الساركوما الشحمية إلى شكل أكثر عدوانية أغسطس 10, 2026 أغسطس 10, 2026 أكثر من 90 ألف بطة مطاطية تكسو نهر شيكاغو باللون الأصفر ضمن فعالية خيرية أغسطس 10, 2026 أغسطس 10, 2026