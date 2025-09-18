اليوم العاشر من مهرجان “ربيع حماة”، حركة تسوق نشطة مع حلول العام الدراسي

صور.. من امتحانات ‏الصفوف ‏الانتقالية للفصل الدراسي الأول في مدينة دمشق
قافلة مساعدات إغاثية وغذائية تصل إلى جسر بلدة نامر بريف درعا
لقطات من أسواق مدينة مصياف بريف حماة قبيل حلول عيد الفطر المبارك
في إطار الحملة الأمنية على ريف حمص الغربي… إدارة الأمن العام تعثر على مستودع أسلحة وذخائر تابعة للنظام البائد
بهدف تعريف المزارعين بخصائص كل صنف.. البحوث العلمية الزراعية بإدلب تنظم يوماً حقلياً حول أصناف القمح المعتمدة
