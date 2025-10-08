حملة “أربعاء الرستن” لدعم المشاريع الخيرية والتنموية بريف حمص

قائمة الصور 1/2
مكافحة المخدرات تضبط مستودع مخدرات يتبع للمجرم “ماهر الأسد” في منطقة الصبورة بريف دمشق
انتشار عناصر الأمن العام في ساحة سعد الله الجابري بمدينة حلب حفاظاً على سلامة الأهالي أثناء الاحتفال بذكرى الثورة السورية
أطفال سوريا في معرض دمشق الدولي.. فرح وفسحة أمل بالمستقبل
البدء بإزالة الطبقة الإسفلتية التالفة عند المدخل الغربي لمدينة الباب بريف حلب
من الحضور الرسمي في حملة “دير العز” بملعب دير الزور البلدي
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك