صلاة التراويح في مسجد السلطان بمدينة حماة

انطلاق أعمال ترميم مركز عقيربات الصحي ضمن حملة “فداءً لحماة” لتخديم 50 ألف نسمة
مشاهد لرتل قوات سوريا الديمقراطية وهو يغادر حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب باتجاه شرق الفرات تحت إشراف وزارة الدفاع
جامعة حماة تحتفل بتخريج 150 طالباً من كلية الآداب والعلوم الإنسانية
حديقة السبكي… واحدة من أقدم وأجمل الحدائق العامة في دمشق
لقطات من زيارة طلاب وطالبات المدارس إلى معرض دمشق الدولي للكتاب اليوم
