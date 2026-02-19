صلاة التراويح في مسجد السلطان بمدينة حماة تاريخ النشر: 2026/02/19 9:06 مساءً اخر تحديث: 2026/02/19 9:06 مساءً قائمة الصور 1/5 انطلاق أعمال ترميم مركز عقيربات الصحي ضمن حملة “فداءً لحماة” لتخديم 50 ألف نسمة مشاهد لرتل قوات سوريا الديمقراطية وهو يغادر حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب باتجاه شرق الفرات تحت إشراف وزارة الدفاع جامعة حماة تحتفل بتخريج 150 طالباً من كلية الآداب والعلوم الإنسانية حديقة السبكي… واحدة من أقدم وأجمل الحدائق العامة في دمشق لقطات من زيارة طلاب وطالبات المدارس إلى معرض دمشق الدولي للكتاب اليوم صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حماةصلاة التراويحمسجد السلطان مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك اختراع طبي من جامعة دمشق يحصد الفضية في المعرض الدولي للاختراعات بالشرق الأوسط فبراير 20, 2026 فبراير 20, 2026 صحة حلب تبحث مع منظمة إيطالية إعادة تأهيل 17 مركزاً صحياً في السفيرة وتل الضمان فبراير 20, 2026 فبراير 20, 2026 بولونيا الإيطالي يتجاوز بران النرويجي في الملحق المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي فبراير 19, 2026 فبراير 20, 2026 سوريون في حي الفاتح بإسطنبول يستقبلون شهر رمضان بين الحنين إلى الوطن والصعوبات المعيشية فبراير 19, 2026 فبراير 19, 2026