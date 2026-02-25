جولة في أسواق مدينة إدلب مساء اليوم

انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الأوروبي العربي الأول 2025 في المشفى الوطني الجامعي بدمشق
محافظ إدلب يلتقي عدداً من صناع المحتوى لبحث أهداف وتفاصيل حملة “الوفاء لإدلب”
وزير السياحة السوري يشارك في أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالرياض
تنفيذ أعمال صيانة شاملة للعنفة البخارية الأولى في الشركة العامة لتوليد كهرباء جندر بريف
“شتاء دافئ” حملة لدعم الأسر الأشد حاجة في أحياء دير الزور المدمرة
