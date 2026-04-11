إدارة نادي الشبيبة تحل الجهازين الفني والإداري لفريق كرة السلة

حلب-سانا

أعلنت إدارة نادي الشبيبة الرياضي اليوم حل الجهازين الفني والإداري لفريق الرجال لكرة السلة، وقبول استقالة المدرب الوطني يوسف أزغن، وذلك في أعقاب اجتماع طارئ عقده مجلس الإدارة لمناقشة تراجع نتائج الفريق في الدوري السوري.

وجاء في بيان النادي أن الإدارة قبلت استقالة المدرب يوسف أزغن من مهامه على رأس الجهاز الفني، معربة عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلها خلال الفترة الماضية.

كما قرر مجلس الإدارة البدء بدراسة خيارات بديلة لإعادة تشكيل كادر جديد يلبي تطلعات الجماهير، ويسهم في استعادة النتائج التي تليق باسم وتاريخ نادي الشبيبة.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من خسارة الفريق على أرضه في صالة الشبيبة أمام نادي “حمص الفداء” بنتيجة (81-68) ضمن منافسات بطولة الدوري.