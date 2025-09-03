من الجو.. آثار الدمار في بلدة معر شمشة بريف إدلب جراء قصف النظام البائد

أول عيد بعد التحرير.. ساحات الألعاب في ريف دمشق تعيد رسم أجواء البهجة والفرح
وقفة للجالية السورية في فرنسا وسط باريس ترحيباً بزيارة الرئيس الشرع
عودة الازدحام إلى أسواق مدينة اللاذقية بعد تحييد قوات الأمن العام ووزارة الدفاع لفلول النظام البائد وإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة
مشاهد لفرق الإطفاء والدفاع المدني السوري أثناء قيامها بعمليات التبريد في منطقة جبل زاهية بريف اللاذقية
من فعاليات مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية
