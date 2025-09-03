من الجو.. آثار الدمار في بلدة معر شمشة بريف إدلب جراء قصف النظام البائد منذ 21 دقيقة قائمة الصور 1/4 أول عيد بعد التحرير.. ساحات الألعاب في ريف دمشق تعيد رسم أجواء البهجة والفرح وقفة للجالية السورية في فرنسا وسط باريس ترحيباً بزيارة الرئيس الشرع عودة الازدحام إلى أسواق مدينة اللاذقية بعد تحييد قوات الأمن العام ووزارة الدفاع لفلول النظام البائد وإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة مشاهد لفرق الإطفاء والدفاع المدني السوري أثناء قيامها بعمليات التبريد في منطقة جبل زاهية بريف اللاذقية من فعاليات مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية الوسوم:آثار الدمارريف إدلب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك افتتاح أربعة أقسام في المشفى الوطني بطرطوس بعد ترميمها منذ 4 دقائق 9 حضور لافت وأجواء استثنائية في اليوم الثامن من معرض دمشق الدولي منذ 13 دقيقة أعضاء اللجنتين الفرعيتين لانتخابات مجلس الشعب في حمص وحماة يؤدون اليمين القانونية منذ 19 دقيقة 4 من الجو.. آثار الدمار في بلدة معر شمشة بريف إدلب جراء قصف النظام البائد منذ 21 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: