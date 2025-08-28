معرض دمشق الدولي.. منصة الاقتصاد السوري تعود للحياة بعد توقف لسنوات

قائمة الصور 1/6
استمرار عودة العائلات المهجرة من مخيمات شمال سوريا إلى قراهم وبلداتهم.
شرطة مرور حلب يؤدون دورهم بتنظيم حركة السير وضمان السلامة المرورية
بعد تهجير دام سنوات.. مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة إدلب تُشرف على نقل 50 عائلة من إدلب إلى القصير بريف حمص
تكريم أئمة المساجد في بلدة خان الشيح بريف دمشق بحضور مسؤول منطقة قطنا السيد حسن الزين
مشاهد ليلية من الجو تظهر امتداد الحرائق في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك