لقطات من ختام فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر “سكريبت” في حلب منذ 20 دقيقة قائمة الصور 1/5 خان الوزير التاريخي في مدينة حلب القديمة… عراقة التجارة والحرف اليدوية الأمن والسلام في شوارع درعا… لقطات من وسط المدينة بعد التحرير عمال الكهرباء في مدينة حمص يواصلون عملهم بإصلاح جميع الأعطال وضمان استمرار التيار الكهربائي إعادة افتتاح أفران حي القصور في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس بعد إفشال هجمات فلول النظام البائد وتأمين المدينة مراسل سانا: وصول باخرة محملة بـ ٥٦٠٠ طن من مادة البنزين إلى مصب الشركة السورية للنفط في مدينة بانياس الوسوم:سكريبت مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الأمانة العامة للشؤون السياسية تناقش في اللاذقية قضايا عدة في ضوء التحديات الراهنة منذ 5 دقائق “رحمة” الإنسانية: معرض دمشق الدولي فرصة لنشر تقنية البناء ثلاثية الأبعاد في سوريا منذ 8 دقائق العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف شبكة أمان للزوار في معرض دمشق الدولي منذ 15 دقيقة زوار معرض “سكريبت” في حلب: يبرز الوجه المشرق لسوريا منذ 17 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: