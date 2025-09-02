لقطات من ختام فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر “سكريبت” في حلب

خان الوزير التاريخي في مدينة حلب القديمة… عراقة التجارة والحرف اليدوية
الأمن والسلام في شوارع درعا… لقطات من وسط المدينة بعد التحرير
عمال الكهرباء في مدينة حمص يواصلون عملهم بإصلاح جميع الأعطال وضمان استمرار التيار الكهربائي
إعادة افتتاح أفران حي القصور في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس بعد إفشال هجمات فلول النظام البائد وتأمين المدينة
مراسل سانا: وصول باخرة محملة بـ ٥٦٠٠ طن من مادة البنزين إلى مصب الشركة السورية للنفط في مدينة بانياس
