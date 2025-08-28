وسط المجاعة والحصار.. نساء وأطفال ينتظرون حصولهم على الطعام بمنطقة أنصار غرب غزة

قائمة الصور 1/6
جولة لدائرة الرقابة في فرع محروقات إدلب على محطات الوقود لمعايرة العدادات والتأكد من جودة المواد البترولية
اجتماع وزير العدل والمحامي العام في القصر العدلي بحماة بقضاة ومستشاري محاكم المحافظة
مكتب العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام حلب ينظم جلسة حوارية مع عدد من النشطاء والإعلاميين لبحث الواقع الإعلامي في المحافظة
المئات من عناصر النظام البائد يتوافدون إلى مراكز التسوية في محافظة القنيطرة لتسوية أوضاعهم
وزارة الأوقاف تواصل أعمال إعادة تأهيل جامع الصافي بمدينة سراقب في محافظة إدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك