مشاركة كبيرة من داخل سوريا وخارجها في دعم حملة “الوفاء لإدلب”

من منافسات بطولة النصر 3 لفروسية قفز الحواجز على مرمح نادي الفروسية المركزي في الديماس بريف دمشق
تخريج 250 عنصراً من منتسبي قوات إدارة الأمن العام في حلب بعد اتباعهم دورة خاصة لتعزيز الجاهزية الأمنية
انتشار عناصر الأمن العام في ساحة السبع بحرات بمدينة إدلب لتأمين احتفالات النصر
فرق إنقاذ وإطفاء قطرية تصل إلى ريف اللاذقية الشمالي للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق
الأمن والسلام في شوارع درعا… لقطات من وسط المدينة بعد التحرير
