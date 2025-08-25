لقطات جوية ليلية تعكس نبض الحياة في شارع المولات في الدانا بريف إدلب الشمالي منذ 5 دقائق قائمة الصور 1/3 مديرية الأوقاف في محافظة إدلب تفتتح مسجد النور في مدينة بنش بريف المحافظة الشرقي شرطة مرور إدلب تحتفل بيوم المرور العالمي من خلال تنظيم مسير استعراضي وتوزيع الورود على الأهالي شرطة المرور تواصل عملها في شوارع مدينة طرطوس لتنظيم السير والحد من الازدحام المروري ضهر القصير جنة الصنوبر والكستناء على قمم ريف حمص مؤسسة “تميز” تنظم مبادرة إفطار صائم في عدة مناطق بدمشق الوسوم:الداناريف إدلب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 3 لقطات جوية ليلية تعكس نبض الحياة في شارع المولات في الدانا بريف إدلب الشمالي منذ 5 دقائق مباحثات سورية-تركية حول الفرص الاستثمارية في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة منذ 15 دقيقة مجلس مدينة حمص يباشر تأهيل الشوارع الرئيسية وتحسين البنية التحتية منذ 35 دقيقة فوز لوريان على رين في الدوري الفرنسي لكرة القدم منذ ساعة واحدة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: