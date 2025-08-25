لقطات جوية ليلية تعكس نبض الحياة في شارع المولات في الدانا بريف إدلب الشمالي

مديرية الأوقاف في محافظة إدلب تفتتح مسجد النور في مدينة بنش بريف المحافظة الشرقي
شرطة مرور إدلب تحتفل بيوم المرور العالمي من خلال تنظيم مسير استعراضي وتوزيع الورود على الأهالي
شرطة المرور تواصل عملها في شوارع مدينة طرطوس لتنظيم السير والحد من الازدحام المروري
ضهر القصير جنة الصنوبر والكستناء على قمم ريف حمص
مؤسسة “تميز” تنظم مبادرة إفطار صائم في عدة مناطق بدمشق
