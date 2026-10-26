لجنة الاتصالات بمجلس الشعب تبحث تشريعات دعم التحول الرقمي وحماية البيانات ‏الشخصية

دمشق-سانا

ناقشت لجنة الاتصالات والتحول الرقمي في مجلس الشعب والهيئة الوطنية لخدمات تقانة ‏المعلومات دور التشريعات في تسريع مسار التحول الرقمي، ولا سيما تشريعات حماية ‏البيانات الشخصية وحوكمة التحول الرقمي.‏

وذكر مجلس الشعب عبر قناته في تلغرام اليوم الإثنين، أن الهيئة قدمت خلال الاجتماع الذي ‏عقد في مبنى المجلس بدمشق إحاطة عرّفت فيها بخدمات الهيئة ورؤيتها وأهدافها ‏الاستراتيجية والمراكز التابعة لها، إضافةً إلى التحديات التي واجهتها بعد التحرير، ‏والمشاريع القائمة والمستقبلية التي تعتزم تنفيذها.‏

كما ناقش المجتمعون أهمية مواكبة التشريعات للتطور التقني، ودور المؤسسة التشريعية ‏في دعم التحول الرقمي وتسريع مساره، بما يسهم في ترسيخ أرضية تنظيمية وتشريعية ‏واضحة للمرحلة التقنية في سوريا.‏

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ولجنة الاتصالات والتحول الرقمي بمجلس ‏الشعب بحثتا في 8 من الشهر الجاري، خلال اجتماع عقد في المجلس الأولويات التشريعية ‏والتنظيمية للقطاع وآليات التنسيق بين الجانبين.‏

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‏ وتشكلت لجنة الاتصالات والتحول الرقمي في آب الماضي، بموجب القرار رقم 109 ‏لعام 2026 الصادر عن رئيس مجلس الشعب، والقاضي بتسمية أعضاء اللجان الدائمة ‏ورؤسائها ونوابهم.