لجنة الاتصالات بمجلس الشعب تبحث تشريعات دعم التحول الرقمي وحماية البيانات ‏الشخصية

دمشق-سانا
ناقشت لجنة الاتصالات والتحول الرقمي في مجلس الشعب والهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات دور التشريعات في تسريع مسار التحول الرقمي، ولا سيما تشريعات حماية البيانات الشخصية وحوكمة التحول الرقمي.
وذكر مجلس الشعب عبر قناته في تلغرام اليوم الإثنين، أن الهيئة قدمت خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى المجلس بدمشق إحاطة عرّفت فيها بخدمات الهيئة ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية والمراكز التابعة لها، إضافةً إلى التحديات التي واجهتها بعد التحرير، والمشاريع القائمة والمستقبلية التي تعتزم تنفيذها.
كما ناقش المجتمعون أهمية مواكبة التشريعات للتطور التقني، ودور المؤسسة التشريعية في دعم التحول الرقمي وتسريع مساره، بما يسهم في ترسيخ أرضية تنظيمية وتشريعية واضحة للمرحلة التقنية في سوريا.
وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ولجنة الاتصالات والتحول الرقمي بمجلس الشعب بحثتا في 8 من الشهر الجاري، خلال اجتماع عقد في المجلس الأولويات التشريعية والتنظيمية للقطاع وآليات التنسيق بين الجانبين.
وتشكلت لجنة الاتصالات والتحول الرقمي في آب الماضي، بموجب القرار رقم 109 لعام 2026 الصادر عن رئيس مجلس الشعب، والقاضي بتسمية أعضاء اللجان الدائمة ورؤسائها ونوابهم.