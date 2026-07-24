قوات الاحتلال تتوغل في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا
وذكر مراسل سانا أن القوة مؤلفة من خمس آليات عسكرية منها دبابتان حيث توغلت في تلة الدرعيات في محيط قرية المعلقة بمحافظة القنيطرة.
وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت أول من أمس الأربعاء في محيط سد المنطرة في ريف القنيطرة الشمالي، وتوقفت لفترة قبل أن تنسحب من المنطقة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، واعتداءاته على الأهالي، وما يرافقها من مداهمات واعتقالات وتجريف للأراضي وقصف مدفعي.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.