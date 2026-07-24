قوات الاحتلال تتوغل في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا ‏

وذكر مراسل سانا أن القوة مؤلفة من خمس آليات عسكرية منها دبابتان حيث توغلت في تلة ‏الدرعيات في محيط قرية المعلقة بمحافظة القنيطرة.

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت أول من أمس الأربعاء في ‏محيط سد المنطرة في ريف القنيطرة الشمالي، وتوقفت لفترة قبل أن تنسحب من المنطقة.‏

‏ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلاته المتكررة ‏في الجنوب السوري، ‏واعتداءاته على الأهالي، وما يرافقها من مداهمات واعتقالات وتجريف ‏للأراضي وقصف مدفعي.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة ولاغية، ‏ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل ‏بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.‏